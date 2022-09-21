Брюссель, 21 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. На совершенствование и укрепление эффективности механизмов регулирования социальной защиты в Сербии собирается потратить €2,5 млн генеральный директорат Еврокомиссии (ЕК) по расширению и добрососедству. Соответствующий документ 21 сентября приводит RT.

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Как утверждается в документе, такого рода меры нужны для того, чтобы Сербия могла участвовать в Европейском социальном фонде (ЕСФ).

«Мероприятия будут нацелены на улучшение работы системы социальной защиты в интересах создания благоприятных условий для предоставления качественных социальных услуг на общинном уровне, оказания неинституциональной поддержки и обеспечения активного вовлечения уязвимых групп населения в рынок труда», — говорится в нём.

Также указывается, что такие действия нужны, чтобы ЕСФ мог выработать политику, которая поддерживает переход от институционального к общинному оказанию помощи с учётом гендерной проблематики.

Кроме того, отмечается, что эта программа базируется на оказании ответственному за социальную политику сербскому ведомству, а также институтам социальной защиты республиканского и областного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября премьер-министр Косово Альбин Курти прокомментировал отношения Косово и Сербии.