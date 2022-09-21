Москва, , 08:30 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу одержала победу над командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:19).

Волейбол

21 сентября сборные России и Белоруссии проведут ещё один матч.

Напомним, 1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований.

Также был перенесён мужской чемпионат мира — 2022, который должен был состояться в России. Турнир прошёл в Польше и Словении, победителем стала сборная Италии.

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