Эр-Рияд, , 08:28 — REGNUM Саудовская Аравия планирует запустить двух астронавтов на Международную космическую станцию на борту космической капсулы компании SpaceX и таким образом укрепить свои связи с частными американскими космическими компаниями, о чем сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

МКС

Источники, пожелавшие остаться анонимными, так как о миссии еще не объявлено официально, сказали агентству, что сделка была подписана в частном порядке в начале 2022 года с хьюстонской компанией Axiom Space, которая организует частные полеты на американских космических кораблях для исследователей и туристов.

По условиям сделки, два саудовских астронавта отправятся на космическую станцию на капсуле Crew Dragon компании SpaceX и пробудут там примерно неделю в начале 2023 года, сообщили источники. Саудовцы станут первыми представителями своей страны, которые отправятся в космос на частном космическом корабле.

Частные американские компании все чаще играют важную роль в отправке астронавтов на космическую станцию, поскольку НАСА, которое в настоящее время сосредоточено на своей лунной программе, стремится коммерциализировать многолетний опыт США в области пилотируемых космических полетов на низкой околоземной орбите.

Саудовскую миссию еще должны одобрить заинтересованные стороны и страны — участницы космической станции, такие как Россия, Канада, Япония и Европейское космическое агентство, сказал американский чиновник. По его словам, скорее всего, миссия получит одобрение.

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