Вашингтон, 21 сентября 2022, 08:28 — REGNUM Сланцевая индустрия Соединенных Штатов «близка к параличу» из-за проблемам экономического, инвестиционного и политического характера, пишет обозреватель Дэн Эберхарт в статье для Forbes.
Он добавил, что производители сланца уже предупреждают о сокращении объемов добычи, что в свою очередь приведет к росту цен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с губернаторами шести штатов на северо-востоке страны, где жители сильно озабочены растущими ценами на топливо в преддверии зимы.
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