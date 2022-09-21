Вашингтон, 21 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Сланцевая индустрия Соединенных Штатов «близка к параличу» из-за проблем экономического, инвестиционного и политического характера, пишет обозреватель Дэн Эберхарт в статье для Forbes.

PjotrMahh1 Добыча сланца

«Великая американская сланцевая машина упёрлась в стену. Темпы буровых работ и добычи методом гидроразрыва пласта перестали увеличиваться», — пишет обозреватель.

Он добавил, что производители сланца уже предупреждают о сокращении объемов добычи, что в свою очередь приведет к росту цен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм провела встречу с губернаторами шести штатов на северо-востоке страны, где жители сильно озабочены растущими ценами на топливо в преддверии зимы.

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