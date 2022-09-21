Владивосток, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье произошло 53 — ДТП, четыре из которых — с пострадавшими, 41 — с материальным ущербом, четыре человека получили травмы различной степени тяжести, один погиб, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

На месте ДТП УМВД по Приморскому краю

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Пик происшествий пришелся на временной промежуток с 17:00 до 18:00. Большая часть аварий зарегистрирована во Владивостоке — 28.

ДТП в результате которого погиб пешеход произошло ночью на 635 км автомобильной дороги Хабаровск — Владивосток. 53-летний водитель автомобиля RENAULT с полуприцепом ехал со стороны Владивостока в сторону Хабаровска и совершил наезд на пешехода, который шёл в попутном направлении по правой полосе.

В результате аварии мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Звениговском районе пешеход погиб под колёсами автомобиля УАЗ.