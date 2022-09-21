Стокгольм, 21 сентября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Шведская студия Fatshark назвала дату начала второго этапа закрытого бета-тестирования игры Warhammer 40,000: Darktide. Об этом 21 сентября сообщает портал GamesRadar.

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Разработчики сообщили, что бета-тесты пройдут с 14 по 16 октября 2022 года, принять участие в них смогут пользователи Steam и Microsoft Store. Геймерам, которые хотят поучаствовать в тестировании Warhammer 40,000: Darktide, нужно зарегистрировать на официальном сайте проекта. После этого Fatshark отправит им анкету для заполнения и позже, в случае положительного решения, пришлёт код для доступа к бета-версии игры.

Напомним, релиз ПК-версии Warhammer 40,000: Darktide запланирован на 30 ноября 2022 года, пока разработчики не назвали точную дату выхода игры на консолях Xbox. Игра представляет собой шутер (упор в игре сделан на огнестрельное оружие) от первого лица во вселенной Warhammer 40,000.