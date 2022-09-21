Уфа, 21 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Электронные турпутевки смогут получать туристы в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Ayratayrat Шихан Куштау

Сообщается, что 22 сентября депутаты госсобрания республики рассмотрят в первом чтении законопроект, которым вносится изменение в закон Башкирии о туристской деятельности в регионе.

«Закон дополняется положением о праве туристов на получение сведений, содержащихся в единой информационной системе электронных путевок», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республикиКонстантина Толкачева.

Отмечается, что срок и порядок предоставления такой информации установлен правилами функционирования системы, утвержденными правительством России. Согласно последним изменениям федерального законодательства, турагенты и туроператоры не могут реализовывать турпродукт без формирования электронной путевки и внесения информации о ней в единую информационную систему электронных путевок.

«Электронная путевка — это больше не про форму, а про защиту прав. Новый порядок обеспечивает прозрачность деятельности турагентов и туроператоров, предупреждает нарушение ими условий договоров, а в случае неисполнения ими обязательств помогает защитить права туристов», — пояснил спикер регионального парламента.

Сообщается, что данный законопроект необходимо принять для создания такого правового регулирования рынка туристских услуг, благодаря которому в Башкирии смогут работать только добросовестные участники рынка.