Москва, , 08:25 — REGNUM В Госдуме ожидают решения по увеличению численности сухопутной составляющей среди участников специальной военной операции.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я предполагаю, что 1-й и 2-й корпусы народной милиции ЛДНР войдут в состав наших вооруженных сил, это же касается иных силовых структур», — отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Надо будет разрешить момент в части мобилизованных граждан республик, указал он.

«Их батальоны, давайте честно говорить — по-разному сегодня выполняют великую задачу, где у наших войск не хватает численности. Я думаю, что будут приняты решения по увеличению сухопутной составляющей», — отметил Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») заявил, что в случае вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик в состав России добровольцы этих республик станут полноправным военнослужащими Вооруженных сил России.

Ранее власти России опровергали всеобщую мобилизацию.

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