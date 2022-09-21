Ульяновск, , 08:24 — REGNUM В Ульяновске выделено более 11,7 млн рублей на реставрационные работы в здании ремесленного училища, которое в настоящее время принадлежит вузу. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет». Вузу понадобилось проведение ремонтно-реставрационных работ в актовом зале муниципального объекта культурного наследия значения «Здание ремесленного училища графа В. В. Орлова-Давыдова, конец XIX в., арх. Р. А. Гедике».

Данное здание расположено в Ульяновске по улице Набережная р. Свияги. Состав работ включает в себя ремонт кровли, потолка, стен, полов и перекрытия, а также замену электропроводки и пожарной сигнализации.

Начальная цена контракта определена в размере11 769 866,8 рубля, источник финансирования — средства от приносящей доход деятельности.

На ремонтно-реставрационные работы даётся 186 дней.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске проведут реставрационные работы на братской могиле, расположенной на старом кладбище, и являющейся объектом культурного наследия.

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