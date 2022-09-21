Ульяновск, 21 сентября, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Ульяновске выделено более 11,7 млн рублей на реставрационные работы в здании ремесленного училища, которое в настоящее время принадлежит вузу. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Марина Каширская ИА REGNUM Ремонт

Заказчиком является федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет». Вузу понадобилось проведение ремонтно-реставрационных работ в актовом зале муниципального объекта культурного наследия значения «Здание ремесленного училища графа В. В. Орлова-Давыдова, конец XIX в., арх. Р. А. Гедике».

Данное здание расположено в Ульяновске по улице Набережная р. Свияги. Состав работ включает в себя ремонт кровли, потолка, стен, полов и перекрытия, а также замену электропроводки и пожарной сигнализации.

Начальная цена контракта определена в размере11 769 866,8 рубля, источник финансирования — средства от приносящей доход деятельности.

На ремонтно-реставрационные работы даётся 186 дней.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске проведут реставрационные работы на братской могиле, расположенной на старом кладбище, и являющейся объектом культурного наследия.

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