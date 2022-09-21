Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM Референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях б. УССР являются «нарушением международного права», заявил премьер Италии Марио Драги.

Марио Драги World Economic Forum

Он выступил на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

«До сих пор Россия не продемонстрировала своего желания положить конец конфликту, — заявил Марио Драги с трибуны Генассамблеи. — Референдумы о независимости в Донбассе являются дальнейшим нарушением международного права, что мы решительно осуждаем».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут референдумы, на которых будут рассмотрены вопросы воссоединения с Россией.