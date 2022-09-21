Москва, , 08:22 — REGNUM Референдумы по вопросу о воссоединении с Россией состоятся с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях. Ранее решение об этом приняли власти освобождённых от киевских боевиков территорий б. УССР.

Референдум Tatarstan.ru

При этом такая инициатива накануне была выдвинута общественными палатами ДНР и ЛНР, а перед этим власти Херсонской и Запорожской области сообщили, что также намерены провести референдумы по указанному вопросу.

Также глава ДНР Денис Пушилин накануне обратился с просьбой к президенту России Владимиру Путину, чтобы вхождение названных территорий в состав РФ было проведено максимально возможно быстро, так как это будет способствовать безопасности этих регионов, а также восстановлению исторической справедливости.

Кроме того, посол ЛНР в РФ Родион Мирошник, в свою очередь, отметил, что республики Донбасса заинтересован в легитимности процедуры этих референдумов и одобрении их странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Андрей Климов заявил, что референдумы в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях показывают, что Россия является реальным центром мирового притяжения.