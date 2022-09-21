Омск, 21 сентября, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Председателем Омского городского совета VII созыва стал Владимир Корбут. Об этом 21 сентября в своём телеграм-канале сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

По словам Шелеста, за Корбута проголосовали 37 депутатов горсовета (из 40 — прим. ред.).

«Желаю Владимиру Валентиновичу успехов в работе на благо омичей», — пишет мэр города.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября 2022 года в Омске состоялись выборы депутатов горсовета VII созыва. Явка составила 14,66%. В итоге в муниципальный парламент попали представители трёх партий и один самовыдвиженец. 35 мандатов получили единороссы, три — справороссы, один мандат достался КПРФ.

Владимир Корбут («Единая Россия») являлся председателем горсовета предыдущего VI созыва. Напомним, с июня 2012 года он был начальником ГУ МЧС России по Омской области. В сентябре 2017 года избран депутатом горсовета Омска. После избрания спикером покинул пост в МЧС. В сентябре 2022 года вновь избран депутатом городского совета.

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