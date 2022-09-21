Благовещенск, , 08:26 — REGNUM В выступлении на форуме сотрудничества городов дружбы и местных органов власти стран БРИКС губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул важность сотрудничества с Китаем в сфере транспорта и логистики, а также говорил о взаимодействии в сферах энергетики газохимии. Глава региона выразил готовность реализовывать совместные проекты со странами БРИКС.

Василий Орлов Цитата из видео «ВЦВ Орлов» (Амурское Областное Телевидение)

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«Развитию нашего партнерства способствует уникальное географическое положение и многолетний опыт работы с нашим ближайшим партнером — провинцией Хэйлунцзян», — сказал губернатор.

Он напомнил о транспортных перевозках по мосту из Благовещенска в Хэйхэ, которые запустили 10 июня, обратив особое внимание на то, что «порядка трети грузов, следующих через мост, — транзитные, и эта доля будет расти». Василий Орлов также отметил важность строительства моста между населёнными пунктами Джалинда и Мохэ, так как это позволит сократить расстояние экспортных перевозок с севера области и юга Якутии на 2,5 тыс. км.

Губернатор также назвал важным сотрудничество в сфере туризма и пригласил посетить Амурскую область.

Как сообщало ИА REGNUM, мостовой переход через реку Амур между населёнными пунктами Мохэ (Китай) и Джалинда (Амурская область) позволит ощутимо разгрузить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. С механизмом реализации проекта власти намерены определиться до конца 2022 года.