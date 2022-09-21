Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Объявленная пандемия COVID-19 показала, что нужно применять срочные глобальные меры по уменьшению биологических угроз. Об этом 20 сентября на сессии Генассамблеи ООН заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«Нас всех должен беспокоить тот факт, что мы до сих пор следуем положениям Конвенции о биологическом оружии, которой уже 50 лет, не предпринимая никаких усилий по созданию института или органа для международного сотрудничества», — сказал Токаев.

Он призвал создать Международное агентство по биологической безопасности. По мнению казахстанского лидера, этой проблемой нужно заниматься не меньше, чем борьбой с изменением климата и угрозами международной безопасности.

Токаев также выступил за укрепление ВОЗ и за создание глобальной системы здравоохранения, включающую модернизацию в данной сфере в развивающихся странах.