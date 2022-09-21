Оренбург, 21 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбурге полностью к отопительному сезону готов 75% многоквартирных домов (МКД), сообщили 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Отопление

Энергетики отметили, что особую обеспокоенность вызывают восемь обслуживающих организаций, которые затягивают проведение необходимых мероприятий в жилом фонде и до сих пор не предоставили соответствующие документы в муниципальное УЖКХ.

Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» в 2022 году держат на особом контроле 168 объектов в Оренбурге (из них — 148 МКД), оборудованных общедомовыми приборами учёта тепла. Их внутридомовая система отопления прошлой зимой была не отрегулирована, что привело к завышению температуры обратной сетевой воды на выходе из здания. В большинстве случаев это приводит к повышенному потреблению ресурса и, как следствие, росту начислений за тепловую энергию.

«По состоянию на 20 сентября 74% указанных объектов (125, в том числе 109 МКД) исправили ситуацию и выполнили все выданные энергетиками предписания. Оставшиеся — находятся под пристальным вниманием как городских властей, так и надзорных органов», — сказали в компании.