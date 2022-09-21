Белоярский, Свердловская область, 21 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В посёлке Совхозном Свердловской области при пожаре в частном доме погибли два уроженца Узбекистана. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Среди них мужчина и девушка. А в больницы доставлены трое уроженцев Таджикистана. Это граждане 2013, 2003 и 2004 года рождения.

Старший помощник главы областного управления СКР Александр Шульга сообщил журналистам, что по факту пожара проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл ночью. Два человека погибли, ещё трое пострадали. У ребёнка обожжено 50% тела.