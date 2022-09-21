Тайбэй, , 08:16 — REGNUM Военный корабль ВМС США и канадский фрегат 20 сентября совершили проход через Тайваньский пролив, сообщили американские и канадские военные. Эта операция прошла на фоне усиления военной напряженности между Пекином и Тайбэем, как передает агентство Reuters.

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В заявлении ВМС США отмечается, что их эскадренный миноносец «Хиггинс» типа «Арли Бёрк» и фрегат «Ванкувер» класса «Галифакс» Королевских ВМС Канады совершили транзит через коридор в Тайваньском проливе, который находится за пределами территориальных вод прибрежных государств.

«Подобное сотрудничество является центральным элементом нашего подхода к обеспечению безопасности и процветания в регионе», — говорится в заявлении ВМС.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна, будучи тихоокеанским государством, глубоко привержена поддержанию глобальной стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Сегодняшний рутинный проход через Тайваньский пролив демонстрирует нашу приверженность свободной, открытой и инклюзивной Индо-Тихоокеанской зоне», — говорится в ее заявлении.

Командование Восточного театра Народно-освободительной армии Китая заявило, что его силы следили за кораблями и «предупредили их».

«Силы театра всегда находятся в состоянии повышенной боевой готовности, решительно противостоят всем угрозам и провокациям и решительно защищают национальный суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении китайских сил.

Министерство обороны Тайваня заявило, что корабли прошли на север по водному пути и что его силы наблюдали за миссией, но «ситуация была нормальной».

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