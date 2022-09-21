Министр обороны Индонезии опубликовал фото своей матери с Елизаветой II
Джакарта, 21 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опубликовал в социальных сетях фотографию своей матери с королевой Елизаветой II, сообщает CNN Indonesia.
На фотографии мать Прабово, Дора Сигар Джоджохадикусумо, пожимает руку королеве Елизавете. Снимок был сделан во время визита Ее Величества королевы Елизаветы II в Индонезию в 1974 году.
Прабово Субианто также выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы.
«Мои глубочайшие соболезнования народу Соединенного Королевства, Содружества наций и всем тем, кто оплакивает потерю королевы. Пусть она покоится с миром», — написал Прабово Субианто.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на 17-й саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября.
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