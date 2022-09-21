Джакарта, 21 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто опубликовал в социальных сетях фотографию своей матери с королевой Елизаветой II, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

На фотографии мать Прабово, Дора Сигар Джоджохадикусумо, пожимает руку королеве Елизавете. Снимок был сделан во время визита Ее Величества королевы Елизаветы II в Индонезию в 1974 году.

Прабово Субианто также выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы.

«Мои глубочайшие соболезнования народу Соединенного Королевства, Содружества наций и всем тем, кто оплакивает потерю королевы. Пусть она покоится с миром», — написал Прабово Субианто.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо пригласил президента международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха на 17-й саммит G20, который пройдет на Бали 15–16 ноября.

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