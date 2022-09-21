Донецк, 21 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Киевские войска несколько раз за утро открыли огонь по Донецку, Горловке, а также Пантелеймоновке и Гольмовскому. Об этом 21 сентября сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 6:30 и 6:42 обстреляна Горловка. С позиций в Новгородском ВСУ выпустили сначала пять, а затем семь снарядов калибра 155 мм.

В 6:30 из Георгиевки работал «Град», по Донецку выпущено шесть ракет.

В 6:35 и 6:40 из Дылеевки работала артиллерия. По Горловке было выпущено сначала 15 снарядов калибра 122 мм, а затем восемь снарядов калибра 152 мм.

В 7:00 из Новгородского обстреляна Пантелеймоновка, в её направлении боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм.

В 7:12 и 7:28 из Орловки выпущено сначала три, а затем четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

В 7:18 ВСУ ударили из Красногоровки по Кировскому району. Зафиксирован прилёт трёх снарядов калибра 152 мм.

В 7:40 артиллерия националистов с позиций в Дылеевке обстреляла Гольмовский, выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

В 7:46 из Орловки велась стрельба по Киевскому району Донецка, выпущено три снаряда калибра 155 мм.