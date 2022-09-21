Москва, 21 сентября, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Решения, принятые по референдумам, и закон о наказании за военные преступления в период военных действий и мобилизации — звенья одной цепи, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Zabkray.er.ru Андрей Гурулёв

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«Мы не раз говорили о том, что каждый баран должен носить свой курдюк. Если ты надел форму, взял в руки оружие, подписал контракт (не важно, солдат ты, офицер, генерал), если страна сегодня в опасности, то ты должен выполнить достойно все свои обязанности, в том числе в рамках специальной военной операции», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

Он не видит смысла комментировать ужесточение ответственности для дезертиров.

«Здесь все очевидно. Беглецов больше не будет в войсках, закон вступит в силу, а если и будут, то ответственность по закону придётся нести полностью», — указал парламентарий.

По мнению депутата, крайне жёсткие меры приняты по вопросам мародёрства, хотя эта проблема не распространена в российских войсках, это принято заранее, чтобы не было соблазна действовать по примеру ВСУ.

«Они разграбили Изюм, половину Купянска, Балаклею, всушники грабят свой же народ, объявляют коллаборантами невинных граждан, это беда настоящая», — констатировал Гурулёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума приняла закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления. Совфед обсудит закон на заседании 21 сентября.