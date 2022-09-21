Набережные Челны, Татария, , 08:15 — REGNUM В Набережных Челнах выясняют обстоятельства авиационного инцидента в аэропорту. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Авиапроисшествие в Татарии t. me/CMSUTSKR

По предварительным данным, вечером 20 сентября легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Бегишево с частично невыпущенным шасси. На борту находились инструктор и курсант, они не пострадали. Самолет был эвакуирован со взлетно-посадочной полосы аэропорта.

По факту инцидента проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 24 августа в Мензелинском районе легкомоторный самолёт приводнился в реку. Пилоту удалось выбраться. Его захватил проходящий на легкомоторной лодке мужчина.

Читайте также: В Татарии сотрудница аэропорта попала под лопасти винта самолёта