Мордовия, 8 декабря, 2006, 10:42 — ИА Регнум. 90 тысяч квадратных метров жилья будет сдано в этом году в Саранске, из них 40 тысяч - с помощью ипотечного кредитования. Успешно реализуется программа "Молодая семья": уже получены средства на квартиры для 460 молодых горожан. Для сравнения: в прошлом году было введено в строй 70 тысяч квадратных метров.

Тенденция роста очевидна, но всё же необходимо, чтобы строительство шло более высокими темпами, потому что в очереди на получение жилья стоят 12 тысяч семей. Чтобы все они смогли улучшить жилищные условия, нужно построить 600 тысяч квадратных метров жилья. 100 тысяч квадратных метров требуется городу для переселенцев из ветхого жилого фонда.

О том, что объемы строительства вырастут, свидетельствуют факты: под застройку выделено столько площадок, что можно построить более миллиона квадратных метров. Четыре строительные площадки участвуют в российском конкурсе проектов. Одна из них будет на месте Тавлинского водохранилища, вторая находится в квартале, ограниченном улицами Московской, Невского, Саранской и Старопосадской, третья расположена на улице Фурманова, четвёртая - в поселке Луховка, сообщает газета "Известия Мордовии".