Нью-Йорк, США, , 08:23 — REGNUM США никогда не признают итоги референдумов на освобождённых территориях б. УССР, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«Если референдумы состоятся, и Россия заявит о присоединении [находившихся под контролем Киева] территорий, Соединённые Штаты никогда это не признают», — сказал глава Госдепартамента на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, прошедших на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, в республиках Донбасса и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей идёт подготовка к проведению референдумов по воссоединению с Россией. Голосование запланировано с 23 по 27 сентября.

Читайте также: В освобожденной части б. УССР максимальная поддержка вхождения в РФ — опрос