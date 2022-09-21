Оренбург, , 08:12 — REGNUM В Музее истории Оренбурга в макете клетке появится реалистичная фигура Емельяна Пугачева. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Экспонат в Музее истории Оренбурга администрации Оренбурга

Экспозицию «Крестьянская война» обновляют в рамках нацпроекта «Культура». Над изготовлением фигуры в настоящее время работает талантливый художник-скульптор, руководитель проекта «Манекен в музей», сценарист, инженер и предприниматель из Москвы Андрей Плесовский.

«Что касается фигуры Емельяна Пугачева, за основу художник взял образ самозванца, отраженный в одном из его портретов, написанных неизвестным живописцем в 1774 г. в Симбирске (ныне город Ульяновск)», — сказали в мэрии.