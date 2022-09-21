Москва, 21 сентября 2022, 08:11 — REGNUM Военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер, усиливая там военную напряженность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Корчунов добавил, что власти Китая, в отличие от стран Североатлантического альянса, традиционно придерживаются политики военной сдержанности в Заполярье.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северный флот ВМФ России провёл лётные тактические учения отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО по воздушному прикрытию группировок кораблей флота в Арктике.
Читайте также: Истребители Северного флота провели учения по прикрытию кораблей в Арктике