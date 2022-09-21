Москва, , 08:11 — REGNUM Военное присутствие Великобритании в Арктике носит провокационный характер, усиливая там военную напряженность. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В Арктике Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«КНР не проводит военных учений в Арктическом регионе, чего нельзя сказать о неарктических членах альянса, например Великобритании, чьё военное присутствие в высоких широтах порой носит явно провокационный характер и усиливает там военную напряжённость», — сказал он РИА Новости.

Корчунов добавил, что власти Китая, в отличие от стран Североатлантического альянса, традиционно придерживаются политики военной сдержанности в Заполярье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Северный флот ВМФ России провёл лётные тактические учения отдельного корабельного истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО по воздушному прикрытию группировок кораблей флота в Арктике.

Читайте также: Истребители Северного флота провели учения по прикрытию кораблей в Арктике