Пекин, , 08:09 — REGNUM В августе 2022 года поставки российского природного газа и угля в Китай достигли исторического рекорда. Об этом 21 сентября сообщает посольство РФ в Пекине в своём телеграм-канале.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экспорт российского угля в Китай также выросли до максимального объёма за пятилетний срок, составив 8,542 млн тонн. При этом они на 15% увеличились по сравнению с июнем 2022 года и выросли на 57% в годовом выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что объём товарооборота РФ с Китаем в 2022 году может составить $180-190 млрд.