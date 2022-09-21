Пекин, 21 сентября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. В августе 2022 года поставки российского природного газа и угля в Китай достигли исторического рекорда. Об этом 21 сентября сообщает посольство РФ в Пекине в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«По данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, в августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму 409,37 миллиона долларов США. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года — максимального доступного периода наблюдений китайской таможни», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экспорт российского угля в Китай также вырос до максимального объёма за пятилетний срок, составив 8,542 млн тонн. При этом он на 15% увеличился по сравнению с июнем 2022 года и вырос на 57% в годовом выражении.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам саммита ШОС в Самарканде президент России Владимир Путин заявил, что объём товарооборота РФ с Китаем в 2022 году может составить $180–190 млрд.