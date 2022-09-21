Ульяновск, , 08:09 — REGNUM В Ульяновске администрация города планирует отозвать свидетельства на пассажирские перевозки по четырём маршрутам, сообщается на сайте муниципального образования. В мэрии ссылаются на «нарушения качества работы».

Автобус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В администрации отмечают, что с началом нового учебного года выявлены «систематические нарушения расписания» в часы пик утром на четырёх автобусных маршрутах № 28,38,68 и 84. По словам руководителя МКУ «Организатор пассажирских перевозок» Владимира Фадеева, по итогам проверок на данных перевозчиков оформлено «по 18 актов о нарушении качества работы»:

«Данные материалы планируется использовать в исках о прекращении действия свидетельств, соответствующие проекты уже подготовлены».

В администрации напоминают, что мониторинг ведётся ежедневно за работой всех маршрутов при помощи навигационной информационной системы. До 16 октября под особым контролем остаются садоводческие маршруты.

В мэрии добавляют, что с 1 сентября в трамваях и троллейбусах по итогам проведения свыше 100 проверок выявлено более 20 безбилетников.

Напомним, что в новом учебном году в Ульяновске продолжили бесплатно ездить в трамваях и троллейбусах смогут только дети из малообеспеченных семей, в то время как ранее данная льгота действовала для всех школьников

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновске 20 августа 2022 года подорожал проезд общественном транспорте.

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