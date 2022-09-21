Владивосток, 21 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту истязания и избиения матросов рыбоперерабатывающего судна — обвиняются в преступлении пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

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В ходе следствия установлено, что пятеро мужчин трудоустроились на рыбодобывающее морозильное судно, где согласно судовой роли выполняли обязанности сотрудников службы безопасности, в том числе контролировали производительность труда матросов-рыбообработчиков.

На протяжении 2017–2021 годов они, находясь на рыболовном судне в акватории Берингова моря, действуя группой по предварительному сговору, под предлогом ускорения процесса обработки рыбы и выполнении плана, систематически избивали шестерых матросов.

Вину фигуранты в ходе следствия не признали.

«Проведён значительный объём следственных и процессуальных действий, собраны все необходимые доказательства. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — добавили в следствии.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации СМИ и соцсетей Хабаровского края стало известно о незаконном лишении свободы членов экипажа водных судов — плавзаводов «Святой Владимир», «Багратион» и рефрижератора «Рустика». Возбуждено уголовное дело.