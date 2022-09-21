Москва, 21 сентября 2022, 08:06 — REGNUM Позиции российской валюты 20 сентября пошатнулись, но незначительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В ходе основной торговой сессии курс доллара снижался до 59 руб. на фоне продаж экспортерами валютной выручки. На американской сессии рубль сдал позиции по всем фронтам.
Под давление нацвалюта оказалась из-за падения нефтяных котировок, обвала российского фондового рынка, а также возросших геополитических рисков.
Рост геополитических рисков вызван новостями о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
По итогам дня российская валюта подешевела к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 60,60 руб., евро/рубль — на 0,73%, до 60,60 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 68,99 руб., юань/рубль — на 1%, до 8,64 руб.
Сегодня, 21 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $90,50 за баррель. Рублевые пары открылись небольшим ростом. На момент написания обзора курс доллара и евро торгуются по одной цене 60,70 руб.
Пара доллар/рубль остается в узком диапазоне в ожидании триггеров, которые бы могли вытолкнуть цену на 5%. Техническая картина указывает на движение вверх к уровню 62 руб.
Если Мосбиржа откроется падением по акциям, то рубль продолжит сдавать позиции и протестируют тест уровень сопротивления 61,50 руб.
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