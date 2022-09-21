Москва, 21 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Позиции российской валюты 20 сентября пошатнулись, но незначительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль

В ходе основной торговой сессии курс доллара снижался до 59 руб. на фоне продаж экспортерами валютной выручки. На американской сессии рубль сдал позиции по всем фронтам.

Под давление нацвалюта оказалась из-за падения нефтяных котировок, обвала российского фондового рынка, а также возросших геополитических рисков.

Рост геополитических рисков вызван новостями о референдумах о присоединении к России ДНР/ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По итогам дня российская валюта подешевела к иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,73%, до 60,60 руб., евро/рубль — на 0,73%, до 60,60 руб., фунт/рубль — на 0,43%, до 68,99 руб., юань/рубль — на 1%, до 8,64 руб.

Сегодня, 21 сентября, на торгах в Азии нефть стоит $90,50 за баррель. Рублевые пары открылись небольшим ростом. На момент написания обзора курс доллара и евро торгуются по одной цене 60,70 руб.

Пара доллар/рубль остается в узком диапазоне в ожидании триггеров, которые бы могли вытолкнуть цену на 5%. Техническая картина указывает на движение вверх к уровню 62 руб.

Если Мосбиржа откроется падением по акциям, то рубль продолжит сдавать позиции и протестируют тест уровень сопротивления 61,50 руб.

Читайте также: Налоговый период продолжает оказывать поддержку рублю