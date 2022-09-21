Москва, , 08:06 — REGNUM Стадия специальной военной операции переходит в иное качество, никакого Хасавюрта не будет, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«Предельно понятно, что стадия СВО переходит в иное качество. Стратегическая операция по нанесению поражения критически важным объектам должна произойти. Надо понимать, что войска должны действовать иначе, продолжая также беречь любого солдата», — отметил гурулёв в телеграм-канале.

Он обратил внимание на позитивные вести с фронта — засыпали судоходый канал в Новой Каховке для обеспечения переправы на правый берег Днепра.

«Да, после харьковского инцидента, когда люди засомневались в нас, сегодня всем дан чёткий ответ. Никакого Хасавюрта не будет ни-ко-гда. Только полная победа обеспечит достойное будущее», — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов заявил, что опасается только одного — нового Хасавюрта.