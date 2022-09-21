Ереван, , 16:34 — REGNUM США сформировали в Армении сильное проамериканское общественное мнение, а действия российского МИДа могут привести к полной потери влияния России в Закавказье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил политолог Аслан Рубаев.

Флаги Армении и России Alexanyan

Мы, вообще-то, сами для себя ещё не определили, что такое ОДКБ. Когда, например, происходит катастрофа у членов ОДКБ Киргизии и Таджикистана. Когда мы не помогли, а надо было ставить очень жёстко условия перед Ильхамом Алиевым прекращать эскалацию. Мы этого не сделали, потому что боялись испортить отношения, наверное, с Реджепом Тайипом Эрдоганом, потому что мы союзники поневоле. Это очень большая проблема. Это катастрофа российского МИДа, и это потеря Закавказья для России на долгие годы. А американцы, воспользовавшись моментом, просто победили в Армении. Они пришли туда, как к себе домой, потому что они взрастили там людей, которые им сейчас рукоплещут. Обратите внимание, когда прилетела Нэнси Пелоси, какой был Ереван разукрашенный американскими флажками, люди на улицах рукоплескали. Американцы всё проработали, они сформировали с 2018 года вот такое благосклонное к ним общественное мнение. Мы, к сожалению, не сформировали в Армении такое пророссийское мнение.

Напомним, что посетившая 17−18 сентября Ереван, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о свой поддержке Армении и осудила азербайджанское наступление в приграничных районах.