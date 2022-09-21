Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в 2023 году может быть еще хуже, чем в нынешнем, из-за роста цен на энергоресурсы, удобрения и продовольствие, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе речи на Глобальном продуктовом саммите ООН в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Глава немецкого правительства отметил, что глобальный кризис в указанных секторах больше всего ударил по южным странам. Кроме того, он назвал «дезинформацией» данные о том, что большая часть продовольствия, вывезенного с территории б. УССР, не дошла до бедных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он согласен с президентом России Владимиром Путиным по поводу того, что зерно с территории б. УССР получают вовсе не бедные страны.