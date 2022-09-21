Челябинск, 21 сентября, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Челябинской области отмечено снижение цен на продукты питания. Об этом 21 сентября сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

Всего эксперты насчитали 75 подешевевших позиций. Больше всего цены за август упали на свёклу столовую, на 39,9%. Килограмм стоит 24,52 рубля.

Картофель подешевел на 37,6%, а морковь — на 34,4%. Также среди лидеров снижения цен значатся огурцы свежие (-33,7%) и капуста белокочанная свежая (-30,3%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области в августе снова снизилась годовая инфляция. Подобный процесс идёт по всей России.