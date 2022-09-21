Нью-Дели, , 08:03 — REGNUM В столице Индии грузовик на большой скорости наехал на людей, которые спали на разделительной полосе одной из улиц, в результате чего погибли четыре человека. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NDTV.

Автомобильное движение в Индии (сс) Lingaraj GJ

По его данным, серьёзные ранения получили ещё не менее двух человек. Водитель грузовика воспользовался ночным временем и скрылся с места преступления.

Отмечается, что трагедия произошла в районе Симапури. В настоящее время столичная полиция разыскивает подозреваемого.

Как сообщало ИА REGNUM, семь человек погибли, ещё трое получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в штате Чхаттисгарх в Индии.

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