Ереван, 21 сентября 2022, 08:02 — REGNUM Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемая генсеком ОДКБ Станиславом Засем, вечером 20 сентября прибыла в Армению. Об этом сообщает пресс-служба Организации.
Отмечается, что в делегацию вошли представители всех государств, которые входят в ОДКБ.
Миссии предстоит оценить обстановку и подготовить обстоятельный доклад для руководителей государств. Также нужно будет выработать предложения, как снизить напряжённость на армяно-азербайджанской границе.
По данным пресс-службы, делегатам предстоит мониторить текущую обстановку на границе между странами и встречаться с военным руководством Армении.
Напомним, 19 сентября в Армении завершила работу передовая группа Миссии ОДКБ.
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