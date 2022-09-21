Ереван, 21 сентября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Миссия Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемая генсеком ОДКБ Станиславом Засем, вечером 20 сентября прибыла в Армению. Об этом сообщает пресс-служба Организации.

primeminister.am Никол Пашинян и Станислав Зась

Отмечается, что в делегацию вошли представители всех государств, которые входят в ОДКБ.

Миссии предстоит оценить обстановку и подготовить обстоятельный доклад для руководителей государств. Также нужно будет выработать предложения, как снизить напряжённость на армяно-азербайджанской границе.

По данным пресс-службы, делегатам предстоит мониторить текущую обстановку на границе между странами и встречаться с военным руководством Армении.

Напомним, 19 сентября в Армении завершила работу передовая группа Миссии ОДКБ.