Якутск, 21 сентября, 2022, 07:56 — ИА Регнум. Маленький мальчик в Якутске взял с витрины магазина и бросил на пол ноутбук. За порчу дорогого товара были вынуждены заплатить его родители, видео с ребёнком выложено в соцсетях.

Aaron Yoo Ноутбук HP

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Мальчику около четырёх лет. Когда родители оставили его без присмотра, он, оглядевшись по сторонам, взял ноутбук и со всей силы ударил его об пол. Когда на шум пришёл сотрудник магазина, малыш убежал.

Стоимость техники и сумма, которую пришлось возмещать родителям ребёнка, не называются. Пока продолжается выяснение обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске сотрудник магазина запер ребёнка в холодильнике после замечания о просроченных продуктах. СКР возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего».