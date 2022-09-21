Лос-Анджелес, США, , 07:52 — REGNUM Грант Гастин, исполняющий главную роль в сериале DC «Флэш», выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлён момент, когда герой надевает костюм супергероя для съёмок в финальном сезоне шоу. Снимок был опубликован 21 сентября на портале Screen Rant.

Кадр из сериала «Флэш» Скриншот официального сайта канала The CW

«Последний первый раз за сезон надеваю костюм…» — написал Гастин. Отметим, что последнюю серию восьмого сезона «Флэша» под названием «Негативные, часть 2» телеканал The CW показал 29 июня 2022 года.

Напомним, премьера «Флэша» состоялась 7 октября 2014 года. Ранее многие поклонники сериала призвали Warner Bros. заменить Эззру Миллера в роли Флэша на Гранта Гастина в фильмах киновселенной DC из-за серии скандалов, в которые попал Миллер.

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