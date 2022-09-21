Лос-Анджелес, США, 21 сентября 2022, 07:52 — REGNUM Грант Гастин, исполняющий главную роль в сериале DC «Флэш», выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлён момент, когда герой надевает костюм супергероя для съёмок в финальном сезоне шоу. Снимок был опубликован 21 сентября на портале Screen Rant.

Кадр из сериала «Флэш»
Кадр из сериала «Флэш»
Скриншот официального сайта канала The CW

«Последний первый раз за сезон надеваю костюм…» — написал Гастин. Отметим, что последнюю серию восьмого сезона «Флэша» под названием «Негативные, часть 2» телеканал The CW показал 29 июня 2022 года.

Напомним, премьера «Флэша» состоялась 7 октября 2014 года. Ранее многие поклонники сериала призвали Warner Bros. заменить Эззру Миллера в роли Флэша на Гранта Гастина в фильмах киновселенной DC из-за серии скандалов, в которые попал Миллер.

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