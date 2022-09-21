Тегеран, , 08:28 — REGNUM 20 сентября президент Ирана на встрече с религиозными лидерами объявил о готовности Исламской Республики провести встречу Диалога между божественными религиями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Выступая в Нью-Йорке, Ибрагим Раиси провел встречу с религиозными лидерами. Заявив, что общим для всех последователей божественных религий является поклонение Богу, он отметил: «Давайте обратим внимание на Бога как на общий принцип божественных религий».

Отметив, что все верующие в божественные религии согласны с тем, что общество без Бога и веры разрушительно, он подчеркнул: «Человечество сталкивается с двумя кровавыми и катастрофическими мировыми войнами и 70 годами угнетения палестинского народа как часть примеров об исключении Бога из жизни правительств, поэтому необходимо учитывать веру в Бога наряду с принятием всех решений».

Указав на то, что единство божественных религий не означает, что люди отказываются от своей религии, Раиси сообщил: «Единство не означает, что последователи разных религий отказываются от своей религии, но это означает, что мы должны учитывать точки соприкосновения и отбрасывать различия».

Президент назвал поклонение Богу и внимание к божественным законам самым большим препятствием на пути высокомерия, эгоцентризма и желания доминировать над другими, пояснив при этом: «Основой угнетения в мире являются высокомерие и самовозвеличивание, а способ воздержаться от этого — уделять внимание божественным законам».

Раиси заявил, что право на социальную жизнь не означает, что кто-то имеет право навязывать свои личные желания и представления другим, отметив: «Доминирование — это одно из проявлений атеизма, которое лишает других людей возможности мыслить».