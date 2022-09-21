Нью-Йорк, США, , 07:49 — REGNUM Дальнейшие шаги Турции и ООН в рамках продвижения зерновой сделки обсуждались турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком организации Антониу Гутеррешем на их встрече в Нью-Йорке 20 сентября, сообщили в пресс-службе ООН

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Стороны также обсудили кризис вокруг б. УССР, а также обеспечение доступа удобрений и зерна из России на мировые рынки. Кроме того, участник беседы затронули темы происходящего в Сирии и Ливии.

Еще одним вопросом, которого коснулись Гутерреш и Эрдоган, стало сотрудничество ООН и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антониу Гутерреш провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив с ним ситуацию вокруг б. УССР.

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