Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2022, 07:49 — ИА Регнум. Дальнейшие шаги Турции и ООН в рамках продвижения зерновой сделки обсуждались турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и генсеком организации Антониу Гутеррешем на их встрече в Нью-Йорке 20 сентября, сообщили в пресс-службе ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Стороны также обсудили кризис вокруг б. УССР, а также обеспечение доступа удобрений и зерна из России на мировые рынки. Кроме того, участники беседы затронули темы происходящего в Сирии и Ливии.

Еще одним вопросом, которого коснулись Гутерреш и Эрдоган, стало сотрудничество ООН и Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Антониу Гутерреш провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив с ним ситуацию вокруг б. УССР.