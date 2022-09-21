Абакан, 21 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов принял решение с 22 сентября назначить министра национальной и территориальной политики республики Михаила Побызакова своим заместителем. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в должности замглавы Побызаков будет курировать ряд министерств социального блока.

r-19.ru Валентин Коновалов и Михаил Побызаков

21 сентября Коновалов провёл рабочую встречу с Побызаковым. Глава региона выразил уверенность, что в новой должности «он проявит все свои качества и справится с возложенными на него обязанностями на одном из самых ответственных направлений работы».

Теперь кандидатуру нового заместителя главы вынесут на ближайшую сессии Верховного совета для обязательной процедуры согласования с депутатами.

Временно исполнять обязанности руководителя миннацполитики Хакасии с 22 сентября будет заместитель министра Лев Сафьянов.

Напомним, Михаил Побызаков родился 18 мая 1980 года в селе Пуланколь Аскизского района Хакасии. Окончил Хакасский государственный университет («Юриспруденция»), Сибирскую академию государственной службы («Финансы и кредит»). С 2007 года был первым заместителем главы Аскизского района. В 2009 году стал главой Аскизского района. С 2015 года являлся советником, полномочным представителем главы Хакасии. В июне 2017 года был назначен на должность министра национальной и территориальной политики республики.

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