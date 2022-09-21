Петропавловск-Камчатский, 21 сентября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. На Камчатке после ощущаемого землетрясения в 4-5 баллов, которое произошло утром 21 сентября в селе Никольском, спасатели провели обследование зданий социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

Zeml.info Землетрясение

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Землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано на глубине 24 км в акватории Берингова моря в 28 км от села Никольского.

В ходе обследования повреждений зданий не выявлено. Все объекты работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, минимум два человека погибли в Мексике в результате землетрясения магнитудой 7,7, которое также разрушило более 200 зданий, написало 20 сентября Reuters.