Челябинск, , 07:46 — REGNUM В Челябинской области уровень годовой инфляции составил по итогам августа 11,98%. Об этом сообщает Банк России.

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июле она была на отметке 12,91%. Таким образом, отмечено снижение этого показателя.

В целом по России инфляция составила 14,30%, а по Уральскому федеральному округу — 12,17%. Снижение этого показателя вызвано расширением на отдельных рынках предложения товаров и услуг, укрепление рубля и сдержанный спрос на непродовольственные товары длительного пользования.