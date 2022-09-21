Челябинск, 21 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. В Челябинской области уровень годовой инфляции составил по итогам августа 11,98%. Об этом сообщает Банк России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В июле она была на отметке 12,91%. Таким образом, отмечено снижение этого показателя.

В целом по России инфляция составила 14,30%, а по Уральскому федеральному округу — 12,17%. Снижение этого показателя вызвано расширением на отдельных рынках предложения товаров и услуг, укрепление рубля и сдержанный спрос на непродовольственные товары длительного пользования.