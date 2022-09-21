Тегеран, , 09:43 — REGNUM Полицейские силы провинции Йезд в центральном Иране изъяли свыше 750 кг наркотиков. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 20 сентября.

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Начальник полиции провинции Йезд бригадный генерал Аббас Али Бехдани Фард сделал это заявление, отметив, что в результате разведывательных операций полицейские силы по борьбе с наркотиками выявили банду наркоторговцев, которая намеревалась переправить партию в иранскую столицу Тегеран.

По словам начальника полиции, в ходе операции полицейские изъяли более 750 килограммов наркотиков. «Один контрабандист был арестован и передан судебным органам», — сообщил он.

По словам начальника полиции, за первые 6 месяцев текущего иранского года (с 21 марта 2022 года) усилиями сотрудников полиции провинции Йезд было конфисковано 11 тонн наркотиков.

Бехдани отметил, что за тот же период были также ликвидированы 19 крупных банд контрабандистов наркотиков и захвачено 330 транспортных средств.